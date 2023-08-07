"Там только п**дят": батько та син з РФ обговорили забезпечення окупантів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Батько та син із Росії обговорили відсутність належного забезпечення озброєнням та військовою технікою підрозділів окупантів на передових позиціях. Вони також розповіли про недбале ставлення до особового складу, який загинув під час виконання бойових завдань.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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З телефонної розмови можна зрозуміти, що, ймовірно, син чоловіка воює проти України. Батько запитував у нього про ситуацію на фронті та забезпечення загарбників.

Що казав батько:

— Алло. Привіт, синку. Здорова. Не бухаєш? Дивлюся, бухий чи що. Ну ясно.

— А цей, техніка хоч є, гармати, х**шки, міномети, бл*ть, танки? Ні, ну це все х**ня. Взагалі, озброєння хоч є? Що, ні танків, ні БМ нічого немає?

— А де це все, бл*? Коротше, там тільки п**дять, що, бл*ть, все є старе. Угу. Коротше, проср*ли все озброєння. Пропили, нах*й, так? Бо показують, танки там Т-90. А то, бл*ть, там хваляться нах*й постійно. Там якийсь сонцепік, бл*ть, там це. Китай там допомагає, свої ці пре, бл*ть.

— Це половина нашої техніки, мабуть, уже походу у хохлів знаходиться, бл*ть. А то заспокоюють. Там танки кинули, там…а? Скільки залишилось? Та ну нах*й. А де?

— Не ховають нікого, бл*ть. Ну, вони ж і додому не дзвонять вже тоді виходить. Там же одні кістки залишаться. І що? Тебе ранять чи уб'ють, ти теж залишишся там лежати, бл*ть? Ну ясно.

— Ніх*я немає в Росії. Не еб**ься. Бл*ть, одні піз**жі. Зап**ділися зовсім. Ну ясно. Куди ще ринулися на Україну? Самі б там перетравлювалися. Поїхали допомагати, бл*ть.

Нагадаємо, дружина російського окупанта у телефонній розмові поскаржилася на недбале ставлення лікарів до військових РФ. За її словами, медики відтягують лікування солдатів, а потім кажуть, що вони зникли безвісти.

Також ми писали, що російські військовослужбовці скаржаться на значні втрати на фронті в Україні та погане ставлення до них з боку командування. Непоодинокі також випадки втечі з поля бою.