"Там вообще тяжело": жена оккупанта рассказала об отказе командиров выполнять приказы

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ

Жена российского оккупанта рассказала о значительных потерях в подразделениях ВС РФ. Она также сказала об отказе некоторых командиров выполнять приказы для сохранения жизней захватчиков.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В телефонном разговоре она пожаловалась на нежелание российских оккупантов участвовать в боевых действиях на территории Украины. По ее словам, захватчики теряют большое количество живой силы.

Прямая речь жены оккупанта:

Самая худшая ситуация — полк 1231 бывший. Их к "ДНР" куда-то присоединили, говорит, там вообще тяжело, короче, полная ж*па вот у них.

Там даже командир отказывается выполнять приказы. Ему говорят: "А что, тебе типа погоны не нужны?" Никак нет, мы лучше жизнь ребят сохраним.

Напомним, разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта, где он рассказывает о потерях и жалуется на отсутствие боеприпасов. Он говорит, что оружия почти нет.

Также писали, что украинские воины продолжают выбивать врага с территории Украины. Наши защитники мужественно держат линию обороны и беспощадно ликвидируют российских военных. Оккупанты массово жалуются и говорят о том, что лучше умереть, чем оставаться на фронте.