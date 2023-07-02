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"Там вообще тяжело": жена оккупанта рассказала об отказе командиров выполнять приказы

2 июля 2023 19:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Там вообще тяжело": жена оккупанта рассказала об отказе командиров выполнять приказы
Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жена российского оккупанта рассказала о значительных потерях в подразделениях ВС РФ. Она также сказала об отказе некоторых командиров выполнять приказы для сохранения жизней захватчиков.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В телефонном разговоре она пожаловалась на нежелание российских оккупантов участвовать в боевых действиях на территории Украины. По ее словам, захватчики теряют большое количество живой силы.

Прямая речь жены оккупанта:

  • Самая худшая ситуация — полк 1231 бывший. Их к "ДНР" куда-то присоединили, говорит, там вообще тяжело, короче, полная ж*па вот у них.
  • Там даже командир отказывается выполнять приказы. Ему говорят: "А что, тебе типа погоны не нужны?" Никак нет, мы лучше жизнь ребят сохраним.

Напомним, разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта, где он рассказывает о потерях и жалуется на отсутствие боеприпасов. Он говорит, что оружия почти нет.

Также писали, что украинские воины продолжают выбивать врага с территории Украины. Наши защитники мужественно держат линию обороны и беспощадно ликвидируют российских военных. Оккупанты массово жалуются и говорят о том, что лучше умереть, чем оставаться на фронте.

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