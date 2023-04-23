Танки Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину: когда они прибудут

Танки Leopard 2, которые получит Украина. Фото: АрмияInform

Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2. Они уже покинули портовый город Сантандер на севере страны и направляются к месту назначения.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает CNN.

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Роблес рассказала журналистам, что танки покинули Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами, а путешествие по морю займет от пяти до шести дней.

"Через шесть дней, пройдя через другую страну, они будут в Украине", — сказала Роблес.

На прошлой неделе министр обороны Испании заявила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта как можно скорее.

Напомним, Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи. Они были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады.

Также мы писали, что страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

Добавим, Португалия передала Украине обещанные "Леопарды". Танки уже прибыли на территорию Украины.