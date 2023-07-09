Тарнавский показал, как ВСУ ликвидируют вражескую технику на Таврическом направлении

ВСУ уничтожают вражескую технику. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. В течение последних 24 часов, артиллерия выполнила 1437 огневых миссий.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По словам Тарнавского, за указанный период, украинские защитники нанесли противнику потери, превышающие две роты, включая убитых и раненых.

Кроме того, украинские оборонительные силы успешно уничтожили 23 единицы вражеской военной техники.

В частности, среди уничтоженной техники были 2 танка, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", БПЛА "Гранат-1", три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", одна самоходная артиллерийская установка 2С7, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор", две самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С", одна самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", РСЗО "Торнадо", БМ-21 "Град", а также автомобильная техника.

Также успешно были уничтожены три вражеских склада боеприпасов и командный пункт.

Напомним, что в Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

Также мы сообщали, что аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области.