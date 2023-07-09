Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тарнавский показал, как ВСУ ликвидируют вражескую технику на Таврическом направлении arrow

Тарнавский показал, как ВСУ ликвидируют вражескую технику на Таврическом направлении

9 июля 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тарнавский показал, как ВСУ ликвидируют вражескую технику на Таврическом направлении
ВСУ уничтожают вражескую технику. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. В течение последних 24 часов, артиллерия выполнила 1437 огневых миссий.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Читайте также:

Какие потери понесли оккупанты

По словам Тарнавского, за указанный период, украинские защитники нанесли противнику потери, превышающие две роты, включая убитых и раненых.

Кроме того, украинские оборонительные силы успешно уничтожили 23 единицы вражеской военной техники.

В частности, среди уничтоженной техники были 2 танка, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", БПЛА "Гранат-1", три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", одна самоходная артиллерийская установка 2С7, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор", две самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С", одна самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", РСЗО "Торнадо", БМ-21 "Град", а также автомобильная техника.

Также успешно были уничтожены три вражеских склада боеприпасов и командный пункт.

Напомним, что в Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

Также мы сообщали, что аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз