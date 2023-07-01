В Генштабе показали, как украинские разведчики профессионально уничтожают оккупантов

Дым после взрыва в месте скопления живой силы врага. Фото: скриншот с видео

В Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.

Видео Генштаб ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале.

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Уничтожение российских захватчиков

"Разведчики 130 ОРБ уничтожают оккупантов. Оперативное командование "Запад", — говорится в сообщении.

Украинские разведчики мастерски проследили за российскими оккупантами и вражеской техникой. После этого они профессионально уничтожили противника.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

Также мы писали, что аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

Добавим, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять важную военную технику.