Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy

На Таврическом направлении продолжаются бои. В некоторых местах Силы обороны Украины имеют успехи, а российские оккупанты отступают.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По словам Тарнавского, за прошедшие сутки противник 20 раз атаковал украинские позиции и совершил 678 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1 681 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными за сутки составили более трех рот. Украинские военные уничтожили также 41 единицу военной техники российских захватчиков, в частности:

Четыре танка;

12 ББМ;

три гаубицы 2А65 "Мста-Б";

две единицы БМ-21 "Град";

БпЛА "Орлан-30";

БпЛА Supercam;

БпЛА Zala;

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";

пушку "Гиацинт-С";

автомобильную технику.

Тарнавский добавил, что были уничтожены четыре состава боеприпасов РФ.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.

Также мы писали, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и совершать обстрелы.