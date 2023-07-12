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Тарнавский рассказал, сколько раз враг обстрелял позиции ВСУ за сутки

12 июля 2023 17:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на Таврическом направлении по состоянию на 12 июля
Украинский генерал Александр Тарнавский. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 12 июля на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За последние сутки враг более 500 раз обстрелял позиции Сил Обороны Украины.

Об этом сообщает генерал Александр Тарнавский.

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Ситуация на Таврическом направлении

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки российские оккупанты 19 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 585 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1397 огневых задач за минувшие сутки.

Потери врага

Сообщается, что потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Среди военной техники ВСУ ликвидировали 22 единицы.

"В частности, 6 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенитный ракетный комплекс "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", — добавляет Тарнавский.

 

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Сообщение Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

Сырский показал, как ВСУ точным выстрелом ликвидировали оккупантов. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

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