Ситуация на Таврическом направлении по состоянию на 12 июля

Украинский генерал Александр Тарнавский. Фото: google

По состоянию на 12 июля на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За последние сутки враг более 500 раз обстрелял позиции Сил Обороны Украины.

Об этом сообщает генерал Александр Тарнавский.

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Ситуация на Таврическом направлении

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки российские оккупанты 19 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 585 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1397 огневых задач за минувшие сутки.

Потери врага

Сообщается, что потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Среди военной техники ВСУ ликвидировали 22 единицы.

"В частности, 6 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенитный ракетный комплекс "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", — добавляет Тарнавский.

Сообщение Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

Сырский показал, как ВСУ точным выстрелом ликвидировали оккупантов. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.