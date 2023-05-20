"Таврия" в течение суток ликвидировала почти четыре роты оккупантов, — Тарнавский

Вооруженные силы Украины в поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 20 мая, Александр Тарнавский опубликовал успехи группировки войск "Таврия" за последние сутки. По его словам, ВСУ выполнили почти тысячу огневых задач.

Об этом информирует командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Александр Тернавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 988 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожена и повреждена 31 единица вооружения и военной техники противника", — написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления ликвидировали в военных РФ:

7 танков

3 БМП

2 БпЛА "Орлан-30"

БПЛА "Zala"

БПЛА "Элерон"

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б"

ЗРК "С-300"

2 склада боеприпасов.

Напомним, что украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они ликвидировали почти 700 захватчиков.

За прошедшие сутки украинская армия уничтожила большое количество различных военных целей оккупационного контингента. В частности, были сбиты более 30 беспилотников, а также поражены шесть станций РЭС.