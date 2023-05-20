"Таврія" протягом доби ліквідувала майже чотири роти окупантів, — Тарнавський

Збройні сили України на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 20 травня, Олександр Тарнавський опублікував успіхи угрупування військ "Таврія" за останню добу. За його словами ЗСУ виконали майже тисячу вогневих завдань.

Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Олександр Тернавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника", — написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку ліквідували у військових РФ:

7 танків

3 БМП

2 БпЛА "Орлан-30"

БпЛА "Zala"

БпЛА "Елерон"

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б"

ЗРК "С-300"

2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.

Протягом минулої доби українська армія знищила велику кількість різних військових цілей окупаційного контингенту. Зокрема, було збито понад 30 безпілотників, а також уражено шість станцій РЕБ.