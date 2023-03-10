На захоплених районах Запорізької області гауляйтери формують “народні дружини правопорядку”

Окупанти

На захоплених районах Запорізької області окупаційна адміністрація почала створювати "народні дружини правопорядку". Їх формування відбувається в межах підготовки до мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Колаборанти оголосили про формування "Народного ополчення Запорізької області". За легендою, це будуть добровольці, які будуть охороняти порядок на вулицях. Проте навіть зрадники не приховують, що в "народне ополчення" можуть вступати росіяни з усіх регіонів рф", — йдеться в повідомленні.

Створення "народних дружин правопорядку" має дві мети:

Створити ілюзію підтримки окупантів з боку місцевих після провалу ідеї з добровольчим батальйоном, вступ до якого місцеві проігнорували;

сформувати перелік осіб для мобілізації, яку готують окупанти.

Нагадаємо, росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території рф.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують тероризувати фермерів окупованих територій. Цього разу вони придумали забирати в аграріїв зерно за безцінь.

Додамо, окупанти мають кадровий дефіцит на тимчасово захопленій ЗАЕС. Вони намагаються його подолати різними способами.