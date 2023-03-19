Терор рф триває: стало відомо, до яких методів вдаються окупанти в Запорізькій області
Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово окупованих територіях у військових цілях. На Запоріжжі загарбники обладнали школу у польовий шпиталь.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Центр національного спротиву.
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"Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, проголошення окупованого Мелітополя "центром Запорізької області" є визнанням того, що росія навряд чи зможе захопити значні території в найближчому майбутньому.
Також ми писали, що на захоплених районах Запорізької області окупаційна адміністрація почала створювати "народні дружини правопорядку". Їх формування відбувається в межах підготовки до мобілізації.
Додамо, у Василівському районі російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня конфіскація майна.