Точно в цель — в ГПСУ показали профессиональную работу со сбросами в блиндажи врага
Силы обороны Украины ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как забрасывают сбросы в блиндажи захватчиков.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 7 мая.
Профессиональная работа по противнику
Пограничники-аэроразведчики бригады "Месть" забрасывали сбросы в блиндаже российских оккупантов. Они также корректировали работу миномета по вражеским позициям.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские оккупанты в это время несут большие потери в живой силе и военной технике.
Также бойцы ССО продемонстрировали мастерские кадры уничтожения горючего и оружия оккупантов.
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