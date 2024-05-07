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Точно в цель — в ГПСУ показали профессиональную работу со сбросами в блиндажи врага

7 мая 2024 10:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Точно в цель — в ГПСУ показали профессиональную работу со сбросами в блиндажи врага
Дым в блиндаже российских оккупантов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы обороны Украины ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как забрасывают сбросы в блиндажи захватчиков.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 7 мая.

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Пограничники-аэроразведчики бригады "Месть" забрасывали сбросы в блиндаже российских оккупантов. Они также корректировали работу миномета по вражеским позициям.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские оккупанты в это время несут большие потери в живой силе и военной технике.

Также бойцы ССО продемонстрировали мастерские кадры уничтожения горючего и оружия оккупантов.

война
украинцы
Украина
пограничники
оккупанты
ГПСУ

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