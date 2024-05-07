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Точно в ціль — у ДПСУ показали професійну роботу зі скидами в бліндажі ворога

7 травня 2024 10:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Точно в ціль — у ДПСУ показали професійну роботу зі скидами в бліндажі ворога
Дим в бліндажі російських окупантів. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили оборони України щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як закидають скиди в бліндажі загарбників.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у  Telegram у вівторок, 7 травня.

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Прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" закидали скиди в бліндажі російських окупантів. Вони також корегували роботу міномета по ворожих позиціях.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати ворога на усіх напрямках фронту. Російські окупанти у цей час зазнають шалених втрат у живій силі та військовій техніці. 

Також бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів.

війна
українці
Україна
прикордонники
окупанти
ДПСУ

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