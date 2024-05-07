Точно в ціль — у ДПСУ показали професійну роботу зі скидами в бліндажі ворога
7 травня 2024 10:56
Дим в бліндажі російських окупантів. Фото: скриншот
Сили оборони України щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як закидають скиди в бліндажі загарбників.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 7 травня.
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Прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" закидали скиди в бліндажі російських окупантів. Вони також корегували роботу міномета по ворожих позиціях.
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати ворога на усіх напрямках фронту. Російські окупанти у цей час зазнають шалених втрат у живій силі та військовій техніці.
Також бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів.
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