Трагедия в Покровске: в МВД назвали количество погибших
В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Что известно о пострадавших
Министр отметил, что среди раненых есть 29 работников полиции, семь спасателей и двое детей.
По сообщению Клименко, возобновлен разбор завалов. Ночью они были вынуждены приостановить из-за высокой угрозы повторных обстрелов.
Ранее мы уже сообщали, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.
Вчера, 7 августа, российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб заместитель главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.