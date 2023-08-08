Трагедия в Покровске: в МВД назвали количество погибших

Разрушенный вражеским обстрелом дом в Покровске. Фото: МВД

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Что известно о пострадавших

Министр отметил, что среди раненых есть 29 работников полиции, семь спасателей и двое детей.

По сообщению Клименко, возобновлен разбор завалов. Ночью они были вынуждены приостановить из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Разрушенный дом в Покровске. Фото: МВД

Ранее мы уже сообщали, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.

Вчера, 7 августа, российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб заместитель главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.