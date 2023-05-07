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Кількість ядерних погроз — пряме свідчення страху, що наростає в РФ, — Подоляк

7 травня 2023 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кількість ядерних погроз — пряме свідчення страху, що наростає в РФ, — Подоляк
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк виступає під час брифінгу у Києві. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ядерні погрози від Кремля свідчать про те, що серед владної верхівки наростає страх. Росія іншого виходу не бачить.

Про це повідомили в ефірі телемарафону на ютуб-каналі Телеканал Рада.

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"Кількість ядерних погроз зросла, а не можливість застосування. Кількість ядерних погроз — пряме свідчення страху, що наростає в елітах Росії. Вони розуміють, що сценарії "B", "C", "D", заморожений конфлікт — вони неможливі на сьогодні. Вони панікують", — розповів Подоляк.

Він зазначив, що величезна держава, що має ядерний потенціал, яка постійно погрожувала своєю армією, зараз лякає "якщо що, то будемо використовувати ядерну зброю, бо іншого виходу немає".

"Це ознака величезного, практично страху, що паралізує, у них...", — підкреслив радник.

За словами Подоляка, сьогодні "поступово вимальовується конструкція, коли ми розуміємо, що ні Пєсков, ні Володін, ні Медвєдєв, ні тим більше Рогозін не мають суттєвої інформаційної ціни". Наразі вони несуб'єктні й просто публічно демонструють свій страх.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк заявив, що вибух машини російського пропагандиста Захара Прилєпіна — спроба внутрішньої ескалації. За його словами це має допомогти Росії зберегти контроль над населенням та елітами.

Також ми повідомляли, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем". 

Додамо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику авіаударів. За його словами, зараз ракети бʼють спеціально по цивільних обʼєктах.

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