Третья штурмовая показала эффектные кадры уничтожения российской техники в Авдеевке

Уничтожение российского танка Т-72. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей штурмовой показали эффектную работу по уничтожению российской военной техники. Они били по врагу в Авдеевке Донецкой области и на подступах к городу.

Видео опубликовала бригада Telegram в четверг, 11 апреля.

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"На винтах" ударных дронов бойцы Третьей штурмовой уничтожили танк Т-72, БМП-2, МТ-ЛБ, грузовые и легковые авто россиян во время движения по вражеским логистическим путям", — говорится в сообщении.

Удары по врагу наносили бойцы подразделения FATUM Противотанкового бата.

Напомним, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" продолжают неустанно уничтожать врага, наносить ему колоссальные потери в живой силе и технике. На днях украинские защитники уничтожили новый российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.