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Третя штурмова показала ефектні кадри знищення російської техніки в Авдіївці

11 квітня 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова показала ефектні кадри знищення російської техніки в Авдіївці
Знищення російського танку Т-72. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої штурмової показали ефектну роботу зі знищення російської військової техніки. Вони били по ворогу в Авдіївці Донецької області та на підступах до міста.

Відео опублікувала бригада у Telegram у четвер, 11 квітня.

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Знищення російської військової техніки

"На гвинтах" ударних дронів бійці Третьої штурмової знищили танк Т-72, БМП-2, МТ-ЛБ, вантажні та легкові авто росіян під час руху ворожими логістичними шляхами", — йдеться у повідомленні.

Ударів по ворогу завдавали бійці підрозділу FATUM Протитанкового бата.

Нагадаємо, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують невпинно знищувати ворога, завдавати йому колосальних втрат у живій силі й техніці. Днями українські захисники знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21". 

Також українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
ЗСУ
Україна
Донецька область
військова техніка
окупанти
Авдіївка

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