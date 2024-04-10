Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки arrow

Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки

10 апреля 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки
Отражение российского штурма. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали отражение российского штурма. События происходили в окрестностях Авдеевки Донецкой области.

Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в среду, 10 апреля.

Читайте также:

Отражение российского штурма под Авдеевкой

Стая ударных беспилотников накрыла вражескую пехоту, когда захватчики пытались провести штурмовые действия в окрестностях Авдеевки. 

"Бойцы разнесли здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", — говорится в сообщении.

Работу по врагу выполнили Revenge Group из первого мехбата Третьей штурмовой.

Напомним, украинские военные применили против российских оккупантов новый ударный дрон RAM X. Им ударили по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу 2С6 "Тунгуска".

Также операторы третьего полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это произошло на Донецком направлении.

война
ВСУ
Украина
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый