Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки

Отражение российского штурма. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали отражение российского штурма. События происходили в окрестностях Авдеевки Донецкой области.

Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в среду, 10 апреля.

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Стая ударных беспилотников накрыла вражескую пехоту, когда захватчики пытались провести штурмовые действия в окрестностях Авдеевки.

"Бойцы разнесли здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", — говорится в сообщении.

Работу по врагу выполнили Revenge Group из первого мехбата Третьей штурмовой.

Напомним, украинские военные применили против российских оккупантов новый ударный дрон RAM X. Им ударили по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу 2С6 "Тунгуска".

Также операторы третьего полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это произошло на Донецком направлении.