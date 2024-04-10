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Українські військові застосували проти окупантів новий ударний дрон

10 квітня 2024 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові застосували проти окупантів новий ударний дрон
Ураження російського зенітного ракетно-гарматного комплексу 2С6 "Тунгуска". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові застосували проти російських окупантів новий ударний дрон RAM X. Ним вдарили по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу 2С6 "Тунгуска".

Про це повідомляє Militarnyi з посиланням на відео, яке поширилося у соцмережах.

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Застосування нового безпілотника RAM X

Українські аеророзвідники виявили ворожий зенітний комплекс "Тунгуска" на околицях населеного пункту Зоря на східному напрямку.

Після верифікації по виявленій цілі було завдано удару баражуючим боєприпасом RAM X. Внаслідок цього російська бойова машина зазнала критичних пошкоджень.

На відео можна побачити два різних ракурси зображення об'єкта "Тунгуски", що мають різні інтерфейси та рухаються різними напрямками.

Перші кадри з дрона, що рухається у напрямку установки, найімовірніше, були зроблені баражуючим боєприпасом RAM X.

Інтерфейс безпілотника з червоним контуром захоплення цілі, який показаний у відео, відповідає тому, що був продемонстрований на аналогічному дроні моделі RAM II.

Друга частина з моментом ураження цілі показана через інтерфейс, який використовується у розвідувальних безпілотниках Shark. Ймовірно, саме цей БпЛА виявив ціль та відстежував її до прильоту ударного дрона.

Що відомо про безпілотник RAM X

RAM X — це новий, раніше не анонсований ударний безпілотник, який, судячи з назви, є подальшим розвитком баражуючого боєприпасу RAM II.

На відео дрон майже не видно, відмінно від його попередніх моделей, які мали фюзеляж із великим розмахом крил, схожий на "Лелеку-100". Це може свідчити про зміну конструкції та зменшення розмірів.

Нагадаємо, оператори третього полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Це сталося на Донецькому напрямку.

Також Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму. 

ЗСУ
Україна
військові
окупанти
дрони

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