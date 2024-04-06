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Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по местоположению россиян

6 апреля 2024 14:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по местоположению россиян
Момент попадания ракеты HIMARS по зданию, в котором находились россияне. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские военные продолжают эффективно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. Посредством этого дальнобойного оружия Силы обороны уничтожают на дальних расстояниях живую силу и военную технику противника.

Видео удачной работы HIMARS по позициям вражеских бойцов обнародовало на своем Telegram-канале ударно-разведывательное подразделение "Шершни" Третьей штурмовой бригады.

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"Удар РСЗО HIMARS по местоположению личного состава россиян", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео можно увидеть момент попадания ракеты HIMARS по зданию, в котором находились российские захватчики. В результате произошел мощный взрыв. Вероятно, россияне понесли серьезные потери в живой силе.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

Также мы писали, что военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.

война
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Украина
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