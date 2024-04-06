Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по местоположению россиян
Украинские военные продолжают эффективно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. Посредством этого дальнобойного оружия Силы обороны уничтожают на дальних расстояниях живую силу и военную технику противника.
Видео удачной работы HIMARS по позициям вражеских бойцов обнародовало на своем Telegram-канале ударно-разведывательное подразделение "Шершни" Третьей штурмовой бригады.
Применили HIMARS против оккупантов
"Удар РСЗО HIMARS по местоположению личного состава россиян", — говорится в лаконичном сообщении.
На видео можно увидеть момент попадания ракеты HIMARS по зданию, в котором находились российские захватчики. В результате произошел мощный взрыв. Вероятно, россияне понесли серьезные потери в живой силе.
Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.
Также мы писали, что военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.
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