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Третья война в Чечне не началась из-за вторжения в Украину, — Закаев

2 августа 2023 12:59
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Третья война в Чечне не началась из-за вторжения в Украину, — Закаев
Глава правительства Чечнской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Фото: All Over Press
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Преемники Путина планировали войну против Чечни, чтобы свергнуть правительство Кадырова и его сторонников. Вторжение в Украину провалило эти планы.

Это Закаев заявил в эфире Radio NV.

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"Я знаю совершенно точно, что готовилась третья чеченская война. И те, кто пришли бы на смену Путину, его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом войны с кадыровцами и Кадыровым. Так было запланировано", — заявил Закаев.

Закаев подчеркнул, что именно вторжение России в Украину оттянуло третью войну в Чечне.

"Война в Украине отменила, отложила это. Путин рассчитывал на короткую войну, победу, и в дальнейшем военные уже могли бы взяться и за Чечню. Но что произошло, то произошло", — подчеркнул глава правительства Ичкерии.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров собирается перебросить бойцов подразделения "Ахмат" на Бахмутское направление. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно ввести военное положение. Соответствующее заявление он сделал после атаки беспилотников на Москву.

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