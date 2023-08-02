Третья война в Чечне не началась из-за вторжения в Украину, — Закаев
Преемники Путина планировали войну против Чечни, чтобы свергнуть правительство Кадырова и его сторонников. Вторжение в Украину провалило эти планы.
Это Закаев заявил в эфире Radio NV.
Россияне нападут на Чечню
"Я знаю совершенно точно, что готовилась третья чеченская война. И те, кто пришли бы на смену Путину, его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом войны с кадыровцами и Кадыровым. Так было запланировано", — заявил Закаев.
Закаев подчеркнул, что именно вторжение России в Украину оттянуло третью войну в Чечне.
"Война в Украине отменила, отложила это. Путин рассчитывал на короткую войну, победу, и в дальнейшем военные уже могли бы взяться и за Чечню. Но что произошло, то произошло", — подчеркнул глава правительства Ичкерии.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров собирается перебросить бойцов подразделения "Ахмат" на Бахмутское направление. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Ранее мы сообщали, что Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно ввести военное положение. Соответствующее заявление он сделал после атаки беспилотников на Москву.