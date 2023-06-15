Більше, ніж у Чечні: в Генштабі сказали, скільки гелікоптерів втратила РФ в Україні

Російський гелікоптер. Фото: google.com

Росія вже втратила в Україні вп’ятеро більше гвинтокрилів ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії. Українські військові не втомлюються нищити техніку загарбників.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center.

Читайте також:

Скільки гелікоптерів втратила РФ в Україні

На брифінгу 15 червня Громов відзначив успіх Сил оборони, які нещодавно знищили черговий росыйський Ка-52.

"Цей літак став 300 повітряним судном цього типу втраченим Росією в Україні", — наголосив він.

Бригадний генерал також нагадав, що за дві чеченські кампанії агресор втратив загалом 60 бойових і транспортних гелікоптерів.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Вже 15 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські бійці просунулися поблизу Вугледара, їх вже чекають у Маріуполі.