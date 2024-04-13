Идут интенсивные бои с врагом за Богдановку возле Бахмута, — Минобороны

Бои на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За населенный пункт Богдановка на Бахмутском направлении в субботу, 13 апреля, идут интенсивные бои. Там вражеские войска не прекращают свои штурмы.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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"Идут интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны. Однако там идет сражение, а враг не прекращает штурмов.

"Ориентируйтесь только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины", — призвали граждан в министерстве.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка на этом направлении в последнее время обострилась.

Также мы писали, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 100 единиц техники врага. А на фронте произошло 97 боевых столкновений с РФ.