Идут интенсивные бои с врагом за Богдановку возле Бахмута, — Минобороны
За населенный пункт Богдановка на Бахмутском направлении в субботу, 13 апреля, идут интенсивные бои. Там вражеские войска не прекращают свои штурмы.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Бои за Богдановку
"Идут интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны. Однако там идет сражение, а враг не прекращает штурмов.
"Ориентируйтесь только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины", — призвали граждан в министерстве.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка на этом направлении в последнее время обострилась.
Также мы писали, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 100 единиц техники врага. А на фронте произошло 97 боевых столкновений с РФ.
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