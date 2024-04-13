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Тривають інтенсивні бої з ворогом за Богданівку поблизу Бахмута, — Міноборони

13 квітня 2024 10:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Тривають інтенсивні бої з ворогом за Богданівку поблизу Бахмута, — Міноборони
Бої на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За населений пункт Богданівка на Бахмутському напрямку в суботу, 13 квітня, тривають інтенсивні бої. Там ворожі війська не припиняють своїх штурмів.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Бої за Богданівку

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважили, що Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Однак там іде бій, а ворог не припиняє штурмів. 

"Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України", — закликали громадян у міністерстві.

Бої за Богданівку 13 квітня
Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.

Також ми писали, що за минулу добу ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки ворога. А на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з РФ.

Міноборони
ЗСУ
окупанти
Бахмут
війна в Україні
фронт

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