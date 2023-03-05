Стало известно, какое трофейное оружие захватили ВСУ у россиян

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами. Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже давалось описание танков, БМП, машин управления. Сегодня поговорим о технике разведки.

"Барнаул-Т"

Российский передвижной самоходный гусеничный модульный комплекс разведки воздушных целей "Барнаул-Т" предназначен для разведки воздушных целей и приема информации от соединенных систем обнаружения.

Как правило, комплекс установлен на базу МТ-ЛБ, но есть экземпляры, имеющие колесную базу от БТР.

Бортовые системы машины выдают данные о траектории целей, формируют сценарий действий зенитных подразделений и осуществляют распределение целей на каждом уровне управления с учетом возможностей конкретных подразделений, их позиции, боеготовности, состояния боекомплекта.

"Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons

"Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons

"Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons 1 / 3

Примечательно, что модули комплекса могут взаимодействовать со всеми существующими парками зенитных средств и станций радиолокационных российских подразделений ПВО, а также иностранного производства.

А благодаря максимальной реализации боевых возможностей разнородных зенитных средств система обеспечивает эффективное отражение массированного налета противника.

Также комплекс "Барнаул" имеет модульное строение. Это позволяет ему гибко адаптироваться к структуре конкретной группировки ПВО в соответствии с требованиями иностранных заказчиков.

Россияне начали использовать модули разведки и управления 9С932-1 "Барнаул" по меньшей мере с 2015 года во время вторжения на восток Украины.

Аналитики не исключают, что комплексы использовались вместе с ЗРК "Тор-М1".

В результате полномасштабного российского вторжения в Украину российские войска лишились определенного количества этих средств разведки, а до десяти из них оказались в руках ВСУ.

"Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons

В частности, подтверждено, что при освобождении села Гусаровка под Харьковом украинские военные нашли несколько новых комплексов "Барнаул". Украинские военные также захватили комплект для наведения цели наводчика ПЗРК 9С935 из состава комплекса "Барнаул-Т".

А при отступлении российских десантников из-под Ирпеня Киевской области ими было брошено несколько боевых машин десанта и снаружи невредимую машину из состава комплекса разведки и управления противовоздушной обороной "Барнаул-Т" на шасси БТР-МДМ "Ракушка".

"Барнаул-Т" под Ирпенем. Фото: defence-ua.com

"Артек"

Российский радиотехнический комплекс Р-166 "Артек" предназначен для организации каналов связи одновременно в двух независимых радионаправлениях или радиосетях коротких и ультракоротких волн диапазонов.

Комплекс был разработан тамбовским НИИ радиотехники "Эфир", а производится заводами "Ревтруд" и "Октябрь".

На вооружение вс россии комплекс поставлен в 1996 году, а массовый его выпуск был начат в 2006 году.

"Артек" используется оперативным звеном управления и обеспечивает радиосвязь в составе узлов связи и автономно.

Р-166 "Артек". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons.

В состав системы входят ряд передатчиков, аппаратура системы управления радиостанцией и коммутации высокочастотных трактов, комплекс энергоснабжения, две радиостанции, набор из нескольких антенн.

Примечательно, что комплекс способен разворачиваться в рабочее состояние от 5 минут до часа и обеспечивать связь от 70 до 250 км в постоянном автономном режиме в течение семи суток.

Первые модули типа "Артек" были обнаружены ВСУ в 2014-2015 годах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. А с момента российского полномасштабного вторжения в Украину первый такой комплекс украинские воины захватили в марте 2022 года во время боев за город Тростянец.

Тактико-технические характеристики: