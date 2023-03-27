Чуть не доехали: оккупанты потеряли пять бронемашин на Крымском мосту
В минувшее воскресенье россияне потеряли четыре из пяти бронированных машин С-СТС "Ахмат", двигавшихся по Крымскому мосту. Они должны были доукомплектовать подразделения своих войск на Приднепровском направлении и не доехали до места назначения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Что случилось на Крымском мосту
Согласно информации разведки, 26 марта колонна из пяти автомобилей С-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады рф ехала "крымским мостом" в направлении временно оккупированного Крыма.
По официальным данным, преодолеть свой путь до конца захватчикам помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны". Как результат, четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте.
Установлено, что "ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении.
Напомним, недавно ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских оккупантов и еще троих ранили.
Кроме того, под Марьинкой один украинский военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады уничтожил пять танков и три БМП врага. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.
Фото: ГУР