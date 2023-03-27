Чуть не доехали: оккупанты потеряли пять бронемашин на Крымском мосту

Поврежденная техника россиян на Крымском мосту

В минувшее воскресенье россияне потеряли четыре из пяти бронированных машин С-СТС "Ахмат", двигавшихся по Крымскому мосту. Они должны были доукомплектовать подразделения своих войск на Приднепровском направлении и не доехали до места назначения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что случилось на Крымском мосту

Согласно информации разведки, 26 марта колонна из пяти автомобилей С-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады рф ехала "крымским мостом" в направлении временно оккупированного Крыма.

По официальным данным, преодолеть свой путь до конца захватчикам помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны". Как результат, четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте.

Поврежденные "ахматы"

Установлено, что "ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении.

Напомним, недавно ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских оккупантов и еще троих ранили.

Кроме того, под Марьинкой один украинский военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады уничтожил пять танков и три БМП врага. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.

Фото: ГУР