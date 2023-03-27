Трохи не доїхали: окупанти втратили п'ять бронемашин на Кримському мосту

Пошкоджена техніка росіян на Кримському мосту

Минулої неділі росіяни втратили чотири з п'яти броньованих машин З-СТС "Ахмат", які рухалися Кримським мостом. Вони мали доукомплектувати підрозділи своїх військ на Придніпровському напрямку та не доїхали до місця призначення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що трапилося на Кримському мосту

Згідно з інформацією розвідки, 26 березня колона з п’яти автомобілів З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади рф їхала "кримським мостом" у напрямку тимчасово окупованого Криму.

За офіційними даними, подолати свій шлях до кінця загарбникам завадило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони". Як результат, чотири з п’яти машин потребують значного ремонту.

Пошкоджені "ахмати"

Встановлено, що "ахмати" їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку. Тоді військові знищили чотирьох російських окупантів та ще трьох поранили.

Окрім того, під Мар'їнкою один український військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади знищив п'ять танків і три БМП ворога. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.

Фото: ГУР