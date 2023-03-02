"Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что история об "украинской ДРГ" в россии — это классическая провокация. Представитель ГУР Андрей Юсов также решил высказать свое мнение. Он отметил, что, возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и делать какие-то конкретные меры.
Об этом Андрей Юсов сказал в комментарии Hromadske, а Подоляк — написал в Twitter.
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"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — сказал Юсов.
Подоляк отметил, что рф хочет испугать своих граждан.
"История об украинских ДРГ в россии — это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в рф становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа". В результате деятельности этой ДРГ, которая может быть провокацией российских спецслужб, якобы погибшие.
Также мы писали, что позже пропагандисты россии заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Добавим, что в российских соцсетях и мессенджерах началась настоящая паника после сообщения об "украинской ДРГ" в Брянской области. Россияне уже заявляют, что не нужно было нападать на Украину.