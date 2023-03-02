"Від взяття Києва за три дні до заручників на Брянщині": у росіян почалася масова істерія через чутки про "українську ДРГ"
У російських соцмережах та месенджерах розпочалася справжня паніка після повідомлення про “українську ДРГ” в Брянській області. Росіяни уже заявляють, що не треба було нападати на Україну.
Також мешканці країни-агресора звинувачують у бездіяльності власну армію і прикордонників.
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Не треба було починати
Шоковані подіями у Брянській області росіяни почали заявляти про безглуздість і безперспективність війни в Україні.
Дехто навіть заговорив про те, що на Україну взагалі не треба було нападати.
У росії немає кордонів
Також росіяни критикують свої прикордонні підрозділи, які не змогли захистити територію країни від "української ДРГ".
Персональної критики удостоївся міністр оборони рф Сергій Шойгу.
Сумніви в "українській" версії
Деякі росіяни піддали сумніву оприлюднену медіапропагандистами версію про те, що на території Брянської області діє "українська ДРГ".
Вони припускають, що це можуть бути "вагнерівці", які втекли з фронту зі зброєю.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".
Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.
Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.
Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.
Фото з російських ЗМІ