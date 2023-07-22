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"Это наша цель": Зеленский о Крымском мосту

22 июля 2023 11:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Это наша цель": Зеленский о Крымском мосту
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Крымский мост — цель украинской армии, поэтому он должен быть ликвидирован. Всем понятно, что в России используют его для ведения войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

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По его словам, задача Украины — освобождение Крыма от российских захватчиков, ведь это украинская территория, которая является суверенной и неотъемлемой частью украинцев.

Он добавил, что Крымский мост является "немаленьким логистическим путем", поскольку благодаря ему Россия может доставлять боеприпасы на фронт, из-за чего весь полуостров стал милитаризированным.

Законная цель

"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — подчеркнул Зеленский.

Взрывы на Крымском мосту

В свою очередь спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в комментарии Новини.LIVE заявил, что Крымский мост как важный транспортный и логистический коридор российских войск является вполне законной целью для украинских защитников. Но детали операции будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

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