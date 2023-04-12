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"Це Росія, якою вона є": Зеленський про відео жорстокої страти українського військового

12 квітня 2023 11:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Це Росія, якою вона є": Зеленський про відео жорстокої страти українського військового
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео страти українського військового російським окупантом. Він наголосив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини.

Відповідне звернення з'явилося на сторінках Володимира Зеленського у соцмережах. 

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Заява Президента

Зеленський закликав світову спільноту відреагувати на черговий злочин російських окупантів. Він наголосив, що ніхто у світі не повинен ігнорувати те, як легко росіяни вбивають. 

Президент наголосив, що світ повинен побачити відео, як росіяни вбивають полоненого. Зеленський зазначив, що на цього відео зображена Росія, якою вона є. Для окупантів немає людей - їм байдуже на синів, братів та дітей.

Він  зазначив, що Росія намагається зробити таку звичку знищувати життя новою нормою.

"Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що світові лідери повинні зреагувати зараз на таку жорстокість та посилити підтримку України. 

"Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті - максимально допомагати, грати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета в Україні - міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор" — сказав він.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.  

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