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"Этот год станет переломным": Резников рассказал о контрнаступлении ВСУ

25 июня 2023 19:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Этот год станет переломным": Резников рассказал о контрнаступлении ВСУ
Алексей Резников. Фото: Facebook министра обороны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

Об этом он сообщил в интервью Fox News.

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Победа Украины

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", — заверил министр.

Он отметил, что Украина должна победить.

"Мы должны. Это наша идея", — подчеркнул Резников.

Контрнаступление ВСУ

По словам главы Минобороны, украинские военные пока не ведут контрнаступление, он назвал эти действия "подготовительной операцией" и признал, что российская армия построила "очень сильные оборонительные линии".

Однако он сказал, что когда начнется контрнаступление полномасштабно, тогда Украина будет "на шаг ближе к победе".

Также Резников добавил, что ожидания украинцев о наступлении были очень "завышенными", но в Украине осторожно обращаются с тем, чтобы подвергать опасности своих воинов.

"Мы пытаемся спасти им жизнь", — объяснил министр и назвал подход России к использованию своих войск "мясорубкой".

Переговоры с РФ

Кроме того, Резников заверил, что наше государство не будет вести переговоры с Россией, пока не возобновит свои первичные границы.

"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование (с Россией), когда они уйдут с нашей земли", — подчеркнул он.

Ранее министр обороны сообщал, что контрнаступление украинских войск не будет столь быстрым, как это было под Харьковом. Поэтому ждать быстрого развития событий, как того хочется украинцам, не стоит.

Напомним, Украина сможет получить на вооружение западные истребители не раньше Нового года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "символическим".

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