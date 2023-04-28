Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о падении ракеты в Киевской области arrow

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о падении ракеты в Киевской области

28 апреля 2023 13:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о падении ракеты в Киевской области
Пострадавший дом в Киевской области. Фото: Telegram-канал Андрея Небитова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские пропагандисты в соцсетях и мессенджерах начали обвинять в повреждении дома в Украинке украинскую ПВО. Украинская сторона опровергла этот фейк, объяснив, что повреждение является следствием падения российской ракеты.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Читайте также:

Российская пропаганда

Российские и пророссийские Telegram-каналы после массовых ракетных обстрелов начали распространять фейки и дезинформацию о последствиях этого удара.

Так, повреждение многоэтажного дома в городе Украинка в Киевской области россияне перевели на Вооруженные силы.

По словам пропагандистов, поскольку повреждение многоэтажки в Украинке было небольшое, это значит, что в дом попала "слабая" ракета западного образца, которую использует противовоздушная оборона Украины.

Опровержение фейка

В Центре подчеркнули, что эти вбросы россиян не имеют ничего общего с реальностью.

На самом деле дом в Украине повредили обломки российской ракеты, сбитой системой ПВО.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В результате российской атаки пострадал также и город Украинка в Киевской области.

ПВО Украины сбило все ракеты в районе Киевской области, но обломки одной ракеты упали на жилмассив и зацепили многоэтажный жилой дом в Украинке.

Были повреждены квартиры на 5 и 6 этажах пострадавшей многоэтажки.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас