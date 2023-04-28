Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о падении ракеты в Киевской области

Пострадавший дом в Киевской области. Фото: Telegram-канал Андрея Небитова

Российские пропагандисты в соцсетях и мессенджерах начали обвинять в повреждении дома в Украинке украинскую ПВО. Украинская сторона опровергла этот фейк, объяснив, что повреждение является следствием падения российской ракеты.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram-канале.

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Российские и пророссийские Telegram-каналы после массовых ракетных обстрелов начали распространять фейки и дезинформацию о последствиях этого удара.

Так, повреждение многоэтажного дома в городе Украинка в Киевской области россияне перевели на Вооруженные силы.

По словам пропагандистов, поскольку повреждение многоэтажки в Украинке было небольшое, это значит, что в дом попала "слабая" ракета западного образца, которую использует противовоздушная оборона Украины.

Опровержение фейка

В Центре подчеркнули, что эти вбросы россиян не имеют ничего общего с реальностью.

На самом деле дом в Украине повредили обломки российской ракеты, сбитой системой ПВО.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В результате российской атаки пострадал также и город Украинка в Киевской области.

ПВО Украины сбило все ракеты в районе Киевской области, но обломки одной ракеты упали на жилмассив и зацепили многоэтажный жилой дом в Украинке.

Были повреждены квартиры на 5 и 6 этажах пострадавшей многоэтажки.