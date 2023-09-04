Центр сопротивления объяснил, почему перед псевдовыборами в оккупации оживились военкоматы

Мужчина выходит с бюллетенем во время выборов на российском участке. Фото: росСМИ

Во временно оккупированной Луганской области российские захватчики намерены ускорить процесс постановки местных жителей на военный учет. Вероятно, это делается с целью ускорения темпов мобилизации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Мобилизация в рамках псевдовыборов

"Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации. В частности, во время организованных Кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации позволили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках" в том числе украинские паспорта и водительские права", — говорится в сообщении.

Таким образом, Центр нацсопротивления призывает не посещать так называемые "избирательные участки" и по возможности покинуть свое место жительства "на период осеннего обострения у врага". Более того, российские выборы постановочные, поскольку результаты уже известны заранее.

Напомним, что на временно оккупированных территориях от 31 августа захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.

Также мы сообщали, что Европейская комиссия осудила проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Добавим, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "волнуются за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Потому везут силовиков в Мелитополь.