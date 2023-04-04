Центры деукраинизации и поиск партизан: ЦПД рассказал о новых приемах дезинформации рф в оккупации

Оккупанты усиливают идеологическое давление на жителей захваченных территорий

На оккупированных территориях россия продолжает прибегать к дезинформационным и манипулятивным кампаниям, направленным на местное население. Оккупанты оказывают давление на жителей оккупированных территорий и пытаются уничтожить их украинскую идентичность.

Об этом говорится в обзоре Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО).

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Дезинформация врага на оккупированных территориях

В свой обзор ЦПД включил данные о новых приемах россиян по дезинформации и манипуляциям на территории Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Запорожская область

Враг планирует открыть пропагандистские центры деукраинизации, которые будут "укреплять русскую идентичность и межнациональное единство в недавно освободившихся из-под гнета украинской пропаганды регионах".

Донецкая область

Оккупанты в Мариуполе заявили, что никаких законодательных исключений по военной службе для оккупированных территорий нет. То есть враг стремится создать на временно оккупированных территориях полноценный призыв на срочную службу.

Луганская область

В Троицком районе оккупанты проверяют местных жителей на причастность к партизанской деятельности, а местами отключили мобильную связь. Таким образом, людям, которые находятся в информационном вакууме, навязывают пророссийские нарративы.

Херсонская область

Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения. Так, на блокпостах в Геническе и Стрелковом оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины без паспортов рф.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты продолжают усиливать свое идеологическое влияние на население временно оккупированных территорий юга и востока. Они пытаются уничтожить украинские библиотеки.

Также сообщалось, что местное население временно оккупированных территорий Херсонщины продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Для того чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают людям физической расправой.