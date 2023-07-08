Отчет Генштаба ВСУ на утро 8 июля

Сбитый беспилотник. Фото: соцсети

Продолжаются 500 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска также атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами "Shahed". 12 из 18 этих БПЛА были уничтожены.

"Враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно уволен.

Однако командующий не дал ответа на вопрос, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.