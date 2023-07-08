Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 8 липня 

Збитий безпілотник. Фото: соцмережі

Триває 500 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України іранськими ударними дронами "Shahed". 12 із 18 цих БпЛА було знищено.

"Ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно із планами Генштабу. Зокрема, Бахмут буде обов’язково звільнений.

Однак командувач не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.