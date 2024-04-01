В 47-й ОМБр рассказали, сколько оккупантов и вражеской техники уничтожили за март
В 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.
Видео с последствиями ударов по врагу бригада опубликовала в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Ликвидация оккупантов и уничтожение техники РФ
Воинам 47-й ОМБр удалось уничтожить:
- один танк;
- 17 БМП;
- три МТ-ЛБ;
- три ББМ;
- четыре артиллерийские системы;
- четыре противотанковых ракетных комплекса;
- пять автомобилей;
- две единицы инженерной техники;
- четыре средства РЭБ.
К тому же военные приземлили два вражеских беспилотника ZALA, один SuperCam, пять ударных "Ланцетов" и один "Орлан".
"Статистика, которую заслуживают российские захватчики! Битва продолжается!" — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.
Также 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала, как ликвидировала засевшего в укрытии захватчика. Оккупант решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон.
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