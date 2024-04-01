В 47-й ОМБр рассказали, сколько оккупантов и вражеской техники уничтожили за март

Уничтоженная техника российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

В 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.

Видео с последствиями ударов по врагу бригада опубликовала в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Воинам 47-й ОМБр удалось уничтожить:

один танк;

17 БМП;

три МТ-ЛБ;

три ББМ;

четыре артиллерийские системы;

четыре противотанковых ракетных комплекса;

пять автомобилей;

две единицы инженерной техники;

четыре средства РЭБ.

К тому же военные приземлили два вражеских беспилотника ZALA, один SuperCam, пять ударных "Ланцетов" и один "Орлан".

"Статистика, которую заслуживают российские захватчики! Битва продолжается!" — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

Также 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала, как ликвидировала засевшего в укрытии захватчика. Оккупант решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон.