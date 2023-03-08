В Бердянске оккупанты заставляют родителей отдавать своих детей в российскую школу

Российские оккупанты

В Бердянске оккупанты продолжают давить на местных жителей. Они заставляют родителей отдавать своих детей в российские школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Военные рф приходят к семьям с обысками и проверяют технику на предмет обучения детей в украинских школах онлайн.

"Во время обысков им угрожают штрафами и тем, что отберут детей, если родители не отдадут их в российскую школу. Если детям уже есть 14 лет, то на них давят, чтобы те получали паспорт россии", — говорится в сообщении.

Напомним, что губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, разделяющий область на 16 административных единиц, с Мелитополем как столицей. Три города областного значения, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, приобрели статус городских округов, а 13 районов были наделены статусом муниципальных округов.

Также мы писали, что с первого марта российские военные закрывают выезд из временно захваченного Бердянска Запорожской области. Так враг пытается сражаться с партизанским движением в городе.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.