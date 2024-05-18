Белый дом не поощряет удары западным оружием по РФ

В Белом доме подтвердили свою позицию по поводу использования западного оружия для ударов по РФ
Соединенные Штаты Америки не поощряют удары Украины по территории России предоставленным оружием. В Белом доме в очередной раз подтвердили свою позицию по этому поводу.
Об этом пишет Голос Америки.
Запрет бить по территории РФ
На брифинге советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби активизировались дискуссии о наступлении России на Харьковщине. Там обсуждали необходимость изменить подход к использованию предоставленного оружия для ударов на территории РФ.
"Мы не поощряем и не делаем возможными атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", — сказал он.
В частности, администрация Байдена считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.
Напомним, в ISW считают, что запрет Запада для Украины по ударам по территории предоставленным оружием серьезно подрывает ее способность защищаться от российских наступательных операций в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.
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