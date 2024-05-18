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В Белом доме подтвердили свою позицию по поводу использования западного оружия для ударов по РФ

18 мая 2024 11:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Белый дом не поощряет удары западным оружием по РФ
Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: APA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки не поощряют удары Украины по территории России предоставленным оружием. В Белом доме в очередной раз подтвердили свою позицию по этому поводу.

Об этом пишет Голос Америки.

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На брифинге советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби активизировались дискуссии о наступлении России на Харьковщине. Там обсуждали необходимость изменить подход к использованию предоставленного оружия для ударов на территории РФ.

"Мы не поощряем и не делаем возможными атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", — сказал он.

В частности, администрация Байдена считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

Напомним, в ISW считают, что запрет Запада для Украины по ударам по территории предоставленным оружием серьезно подрывает ее способность защищаться от российских наступательных операций в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

США
военная помощь
Белый дом
Джон Кирби
война в Украине
Россия
ракетный удар

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