Білий дім не заохочує удари західною зброєю по РФ

Представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: APA

Сполучені Штати Америки не заохочують удари України по території Росії наданою зброєю. У Білому домі вчергове підтвердили свою позицію щодо цього.

Про це пише Голос Америки.

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Під час брифінгу радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі активізувалися дискусії стосовно наступу Росії на Харківщині. Там обговорювали необхідність змінити підхід до використання американської для ударів на території РФ.

"Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", — сказав він.

Зокрема, адміністрація Байдена вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.

Нагадаємо, в ISW вважають, що заборона Заходу для України щодо ударів по території наданою зброєю серйозно підриває її здатність захищатися від російських наступальних операцій у Харківській області.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.