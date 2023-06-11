В Беларуси монастырь собирает средства на военную помощь оккупантам

Российские военные охраняют блокпост. Фото: российские СМИ

В Беларуси в городе Новинки монастырь собирает средства в помощь российским оккупантам. Там отметили, что планируют купить автомобили и антидроновые ружья.

Об этом сообщает "Хрысціянская Візія".

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Белорусский монастырь собирает средства оккупантам

Белорусский Свято-Елисаветинский монастырь переслал очередную порцию военной помощи российским агрессорам в Украине.

Руководительница российской группы помощи рассказала, что средства будут потрачены на покупку машины и антидроновых ружей для оккупантов.

Источник: t.me/christianvision

Напомним, что с каждым днем оккупанты теряют все больше своих военных. Следовательно, самая тяжелая ситуация в Запорожье и Донецкой области.

Также мы сообщали, что украинские аэроразведчики нашли тайник оккупантов и точным и эффектным выстрелом "отминусовали" несколько лиц вражеского личного состава. Выжившие — начали бежать.

Добавим, что силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, специальное подразделение СБУ, буквально загоняющее оккупантов под землю, обнародовало видео процесса.