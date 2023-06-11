У Білорусі монастир збирає кошти на військову допомогу окупантам

Російські військові охороняють блокпост. Фото: російські ЗМІ

У Білорусі в місті Навінкі монастир збирає кошти на допомогу російським окупантам. Там зазначили, що планують купити автомобілі та антидронові рушниці.

Про це повідомляє "Хрысціянская Візія".

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Білоруський монастир збирає кошти окупантам

Білоруський Свято-Єлисаветинський монастир переслав чергову порцію військової допомоги російським агресорам в Україні.

Керівниця російської групи допомоги розповіла, що кошти будуть витрачені на покупку машини та антидронових рушниць для окупантів.

Джерело: t.me/christianvision

Нагадаємо, що з кожним днем окупанти втрачають все більше своїх військових. Відтак найважча ситуація на Запоріжжі та Донеччині.

Також ми повідомляли, що українські аеророзвідники знайшли схованку окупантів та влучним і ефектним пострілом "відмінусували" декілька осіб ворожого особового складу. Ті, хто вижив — почали тікати.

Додамо, що сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, спеціальний підрозділ СБУ, який буквально заганяє окупантів під землю, оприлюднив відео процесу.