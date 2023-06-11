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У Білорусі монастир збирає кошти на військову допомогу окупантам

11 червня 2023 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Білорусі монастир збирає кошти на військову допомогу окупантам
Російські військові охороняють блокпост. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Білорусі в місті Навінкі монастир збирає кошти на допомогу російським окупантам. Там зазначили, що планують купити автомобілі та антидронові рушниці.

Про це повідомляє "Хрысціянская Візія".

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Білоруський монастир збирає кошти окупантам

Білоруський Свято-Єлисаветинський монастир переслав чергову порцію військової допомоги російським агресорам в Україні.

Керівниця російської групи допомоги розповіла, що кошти будуть витрачені на покупку машини та антидронових рушниць для окупантів.

Джерело: t.me/christianvision

Нагадаємо, що з кожним днем окупанти втрачають все більше своїх військових. Відтак найважча ситуація на Запоріжжі та Донеччині. 

Також ми повідомляли, що українські аеророзвідники знайшли схованку окупантів та влучним і ефектним пострілом "відмінусували" декілька осіб ворожого особового складу. Ті, хто вижив — почали тікати.  

Додамо, що сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, спеціальний підрозділ СБУ, який буквально заганяє окупантів під землю, оприлюднив відео процесу.

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