Українські аеророзвідники з ювелірною точністю знищили окупантів: відео
Українські аеророзвідники знайшли схованку окупантів та влучним і ефектним пострілом "відмінусували" декілька осіб ворожого особового складу. Ті, хто вижив — почали тікати.
Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
Знищення окупантів
Генерал Сирський опублікував у мережі відео, як влучно працює 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", — написав Сирський під відео.
Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи "відмінусували" у росіян РСЗО "Град".
Окрім того, воїни ССО показали, як на південному напрямку знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.
Також ми писали, що у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. В окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.