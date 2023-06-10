Українські аеророзвідники з ювелірною точністю знищили окупантів: відео

Український аеророзвідник. Фото: google.com

Українські аеророзвідники знайшли схованку окупантів та влучним і ефектним пострілом "відмінусували" декілька осіб ворожого особового складу. Ті, хто вижив — почали тікати.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Знищення окупантів

Генерал Сирський опублікував у мережі відео, як влучно працює 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", — написав Сирський під відео.

Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи "відмінусували" у росіян РСЗО "Град".

Окрім того, воїни ССО показали, як на південному напрямку знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Також ми писали, що у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. В окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.