В большинстве областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного обстрела

Летящая ракета. Фото: Google

Ночью, 18 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около полуночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 18 июня

В нескольких регионах Украины 18 июня была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА.

23:52: Карта воздушных тревог

Воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Херсонской,

Николаевской,

Харьковской,

Донецкой.

Напомним, в субботу, 17 июня, около 09:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Была угроза баллистического вооружения.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.

Также мы писали, что Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Также Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.