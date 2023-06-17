В большинстве областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного обстрела
Ночью, 18 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около полуночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине 18 июня
В нескольких регионах Украины 18 июня была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА.
23:52: Карта воздушных тревог
Воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Херсонской,
- Николаевской,
- Харьковской,
- Донецкой.
Напомним, в субботу, 17 июня, около 09:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Была угроза баллистического вооружения.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.
Также мы писали, что Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.
Также Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.