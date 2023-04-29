В боях за Бахмут погиб дзюдоист Виталий Паращук
В Бахмуте на войне, которую Россия начала против Украины, погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук. Защитнику было 23 года.
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины (ФГУ).
Еще один герой отдал жизнь
Спортсмена похоронили на кладбище в Садгоре Черновицкой области.
Виталий Паращук начал заниматься дзюдо в возрасте 9 лет. Он был талантливым борцом, неоднократно становившимся призером национальных и международных турниров, и получил звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру он получил более 100 медалей.
С начала полномасштабного вторжения Виталий Паращук сразу же пошел защищать родную страну.
Напомним, что вчера, 28 апреля, Российская Федерация нанесла очередной террористический ракетный удар по гражданским и жилищным объектам Украины, в результате чего произошла массовая гибель мирных жителей. Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права.
Также мы сообщали, что украинским военным удалось добиться равенства в артиллерии на Бахмутском направлении благодаря своей точности работы.