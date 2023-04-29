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В боях за Бахмут погиб дзюдоист Виталий Паращук

29 апреля 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В боях за Бахмут погиб дзюдоист Виталий Паращук
23-летний украинский защитник Виталий Паращук, погибший в боях за Бахмут. Фото: Федерация дзюдо Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Бахмуте на войне, которую Россия начала против Украины, погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук. Защитнику было 23 года.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины (ФГУ).

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Спортсмена похоронили на кладбище в Садгоре Черновицкой области.

Виталий Паращук начал заниматься дзюдо в возрасте 9 лет. Он был талантливым борцом, неоднократно становившимся призером национальных и международных турниров, и получил звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру он получил более 100 медалей.

С начала полномасштабного вторжения Виталий Паращук сразу же пошел защищать родную страну.

 

Напомним, что вчера, 28 апреля, Российская Федерация нанесла очередной террористический ракетный удар по гражданским и жилищным объектам Украины, в результате чего произошла массовая гибель мирных жителей. Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права.

Также мы сообщали, что украинским военным удалось добиться равенства в артиллерии на Бахмутском направлении благодаря своей точности работы.

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