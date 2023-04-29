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У боях за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук

29 квітня 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У боях за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
23-річний український захисник Віталій Паращук, який загинув у боях за Бахмут. Фото: Федерація дзюдо України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Бахмуті на війні, яку Росія розпочала проти України, загинув український дзюдоїст Віталій Паращук. Захисникові було 23 роки.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України (ФДУ).

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Віталій Паращук розпочав займатися дзюдо у віці 9 років. Він був талановитим борцем, який неодноразово ставав призером національних та міжнародних турнірів, і здобув звання кандидата у майстри спорту. Упродовж своєї спортивної кар'єри він здобув понад 100 медалей.

Після початку повномасштабного вторгнення Віталій Паращук відразу пішов захищати рідну країну.

 

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, Російська Федерація завдала чергового терористичного ракетного удару по цивільних та житлових обʼєктах України, внаслідок чого відбулась масова гибель мирних жителів. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Також ми повідомляли, що українським військовим удалося досягти рівності в артилерії на Бахмутському напрямі завдяки своїй точності роботи.

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