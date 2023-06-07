В бою с оккупантами погиб украинский летчик Савельев

Украинский лётчик Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook

В бою с оккупантами погиб украинский лётчик Владислав Савельев. У него остались жена и маленькая дочь.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Пилот с позывным "NOMAD" погиб 2 июня во время выполнения боевого задания.

"2 июня во время выполнения боевого задания погиб лётчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Владислав Савельев (исковой "NOMAD"). Мы никогда тебя не забудем", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Самая большая мечта – поехать с друзьями и семьей в Норвегию

О смерти Владислава Савельева также сообщил его друг Дмитрий Шкаревский.

"Его наибольшей мечтой после нашей победы — отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту к сожалению посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии", — пишет он.

Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook

Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook

Владислав Савельев с дочерью и супругой. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook 1/3 _ 3

Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.