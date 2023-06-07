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В бою с оккупантами погиб украинский летчик Савельев

7 июня 2023 18:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В бою с оккупантами погиб Украинский летчик Савельев
Украинский лётчик Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В бою с оккупантами погиб украинский лётчик Владислав Савельев. У него остались жена и маленькая дочь.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Подробности

Пилот с позывным "NOMAD" погиб 2 июня во время выполнения боевого задания.

"2 июня во время выполнения боевого задания погиб лётчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Владислав Савельев (исковой "NOMAD"). Мы никогда тебя не забудем", — говорится в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Самая большая мечта – поехать с друзьями и семьей в Норвегию

О смерти Владислава Савельева также сообщил его друг Дмитрий Шкаревский.

"Его наибольшей мечтой после нашей победы — отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту к сожалению посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии", — пишет он.

  • Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook
  • Владислав Савельев. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook
  • Владислав Савельев с дочерью и супругой. Фото: Дмитрий Шкаревский\Facebook
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Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.

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