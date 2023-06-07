У бою з окупантами загинув український льотчик Савельєв
У бою з окупантами загинув український льотчик Владислав Савельєв. У нього залишилися дружина та маленька донька.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Подробиці
Пілот з позивним "NOMAD" загинув 2 червня під час виконання бойового завдання.
"2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний "NOMAD"). Ми ніколи тебе не забудемо", — йдеться у повідомленні.
Найбільша мрія — поїхати з друзями та сім'єю у Норвегію
Про смерть Владислава Савельєва також повідомив його друг Дмитро Шкаревський.
"Його найбільшою мрією після нашої перемоги —відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", — пише він.
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Владислав Савельєв. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
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Владислав Савельєв. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
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Владислав Савельєв з донькою та дружиною. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть ЗСУ використовувати F-16 під час літнього контрнаступу.
Також додамо, що у Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій.