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У бою з окупантами загинув український льотчик Савельєв

7 червня 2023 18:48
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Козюк Тетяна
редактор
У бою з окупантами загинув Український льотчик Савельєв
Український льотчик Владислав Савельєв. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У бою з окупантами загинув український льотчик Владислав Савельєв. У нього залишилися дружина та маленька донька. 

Про це повідомляють Повітряні сили України

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Пілот з позивним "NOMAD" загинув 2 червня під час виконання бойового завдання. 

"2 червня під час виконання бойового завдання загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Владислав Савельєв (позивний "NOMAD"). Ми ніколи тебе не забудемо", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення Повітряних сил. Фото: скріншот

Найбільша мрія — поїхати з друзями та сім'єю у Норвегію 

Про смерть Владислава Савельєва також повідомив його друг Дмитро Шкаревський

"Його найбільшою мрією після нашої перемоги —відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію нажаль посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", — пише він.

  • Владислав Савельєв. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
  • Владислав Савельєв. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
  • Владислав Савельєв з донькою та дружиною. Фото: Дмитро Шкаревський\Facebook
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Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть ЗСУ використовувати F-16 під час літнього контрнаступу. 

Також додамо, що у Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій. 

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