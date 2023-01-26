Когда Украина получит танки Challenger 2: заявление Минобороны Британии

Украина, вероятно, получит танки Challenger 2 уже этой весной

Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.

Об этом заявил заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, сообщает Reuters.

Когда танки будут предоставлены Украине

Ранее в текущем месяце Британия заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

"Мы планируем, что это будет в конце марта", — сказал он в парламенте в ответ на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По словам чиновника, к тому времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

Тренировки украинских военных

Великобритания уже на следующей неделе начнет тренировать украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2, сообщает Sky News.

"Что касается учебы, я рад сказать, что она, как ожидается, начнется на следующей неделе в понедельник", — сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл.

Чиновник также отметил, что Британия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она перешла от сопротивления российским силам к изгнанию их с украинской земли.

Чокл также приветствовал объявления правительств Германии и США о том, что они пришлют танки в Украину, добавив: "Наша единственная решительность может и будет решающей. В 2023 году мы настроены более решительно, чем когда-либо. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Что известно о танках Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1. Эта пушка, отлитая методом электрошлакового переплавления, является единственной нарезной пушкой этого калибра. Боекомплект главной пушки составляет 52 выстрела.

Слева от основного орудия установлен спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет L94A1. Боезапас пулемета – 4000 патронов калибра 7,62-мм. Цифровая система управления огнем содержит 32-битный процессор.

Напомним, власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.

Добавим, правительство Эстонии решило отправить в Украину крупнейший пакет военной помощи.

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